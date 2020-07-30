Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
Читать в источнике
Оценить566
с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Политика
В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России
Минск, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
REGNUM вчера в 08:14
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Политика
Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
Энергетика
ОПЕК предсказывает окончание эры нефти
ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
Piter.tv вчера в 06:30
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Наука
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Ученый добавил, что взаимосвязь между частотой смеха и возрастом смерти установить не удалось.
Москва 24 03:25
Политика
Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии
В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании".
АПН вчера в 11:10
Технологии
Еврокомиссия получила жалобу на App Store от Telegram
Антимонопольные органы Еврокомиссии получили официальную жалобу на американскую корпорацию Apple, поступившую от мессенджера Telegram.
Экономика сегодня 04:07
Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Об изнасиловании в 14 лет рассказала Алена Водонаева
Позже незнакомец привез ее на ту же остановку. Алена побоялась рассказать о случившемся родным.
Evo-rus.com 03:53
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Авто
Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года
У машины спереди находятся два буксирных крюка. Ожидается, что Hummer EV начнут производить осенью следующего года.
Evo-rus.com 04:06
Баскетбол
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с «Химками»
Российская газета 05:06
Футбол
«Ювентус» представил новую домашнюю форму
Чемпионат 04:43
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Грузия может открыться для российских туристов в сентябре
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) допускают открытие Грузии для россиян в сентябре, хотя точных сроков нет, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Известия вчера в 19:00
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии
Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС.
Полит.ру 01:04