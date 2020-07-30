Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известиявчера в 17:01
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Политика
СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»
Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
В Минобороны Финляндии утверждали, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
Общественная служба новостей 28 июля в 12:55
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости 07:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Телевизор с поддержкой 8K обойдется покупателю минимум в 699 000 рублей.
Evo-rus.com 06:27
Путешествия
Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»
Российские туристы рассказали порталу NGS.RU, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов этим летом.
Московский Комсомолец 02:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Общество
Роспотребнадзор назвал главную проблему при работе над вакциной
В ведомстве подчеркнули, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.
РИА Новости 07:05
Космос
Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения
Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews вчера в 01:48
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика
Дело «бойцов ЧВК» в Белоруссии стало уголовным
Власти страны намерены найти и задержать еще 170 наемников К сегодняшнему утру новость о задержании в Белоруссии 33 бойцов предположительно российской частной военной компании «ЧВК Вагнера» получила развитие — весьма негативное для отношений Москвы и Минска.
Коммерсантъ 07:09
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Происшествия
В Белоруссии против Тихановского завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета страны.
РИА Новости 07:21
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски
По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
Кино
В сети появились первые кадры приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Издание Collider опубликовала первые кадры долгожданного приквела «Пролетая над гнездом кукушки» под названием «Сестра Рэтчед».
Playboyrussia.com 04:15
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Политика
В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
Происшествия
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи
В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи.
Российская газета 07:22
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55