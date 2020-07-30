В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Кино Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.

Здоровье Главврач пермской больницы объяснил массовый уход врачей Главный врач центральной районной больницы в Нытве (Пермский край) Иван Катаев объяснил причину массового увольнения врачей из медучреждения.

Футбол «ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,9K

Происшествия Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин. 1

Экономика Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ Цены на газ растут с опозданием С 1 августа газ для населения будет стоить дороже на 3% — об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

Хоккей КХЛ принесла извинения за появление даты смерти в профилях хоккеистов Континентальная хоккейная лига (КХЛ) принесла извинения за техническую ошибку, которая произошла на официальном сайте в пятницу.

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 71