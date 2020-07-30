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Известия
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.В источнике
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Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия29 июля в 17:01
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RT на русском

В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице

RT на русском30 июля в 11:47
News.ru

Увеличенное в несколько раз пособие по безработице получить будет непросто

News.ru30 июля в 11:41
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru30 июля в 02:48
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известия30 июля в 04:59
РИА Новости

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости30 июля в 02:38
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
67

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъвчера в 11:41
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news30 июля в 13:41
29

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новостивчера в 03:06
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Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами Национального университета Сингапура научились делать на поверхности материала «обманки», благодаря которым можно обмануть инфракрасные камеры, сообщается в научном журнале Advanced Materials.
Live2430 июля в 04:52
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Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufaвчера в 07:06
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