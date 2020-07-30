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Известия
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.В источнике
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Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия17:01
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Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известия04:59
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru02:48
РИА Новости

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости02:38
Коммерсантъ

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъ22:12
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ21:36
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС19:31
URA.Ru

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ru18:30

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