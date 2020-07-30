Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось
Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.Известия29 июля в 17:01
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Экономика
«Ъ»: подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%
Объем подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года упал на 10%, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Почту России.
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В Крыму восемь человек погибли в ДТП с автобусом, ехавшим с Кубани
Сегодня, 31 июля, около 6 часов 40 минут в Белогорском районе на автодороге «Таврида», возле села Русаковка, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом».
Прибой 03:01
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Общество
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REGNUM 02:20
Политика
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В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Здоровье
Найден увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор
Разбирая зависимость между ожирением и повышенным риском смертности от коронавируса, специалисты сделали несколько выводов.
Lenta.ru 02:09
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Ловрен присоединится к «Зениту» 2 августа
Согласно источнику, новичок команды Деян Ловрен, подписавший трехлетний контракт, прилетит в Петербург в воскресенье, 2 августа.
Советский спорт 02:10
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
По информации издания, на сей раз компания представила всему миру свою новинку под названием Preface, разработанный на платформе Volvo ХС40.
Лезги газет вчера в 17:14
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
Американские ученые заявили, что в квантовом мире нет «эффекта бабочки», проще говоря, небольшое событие в прошлом никак не отражается на будущем, сообщается на страницах научного журнала Science Daily.
Live24 03:22
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
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Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы вчера в 13:29
Экономика
Цена золота достигла рекордной отметки за всю историю
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Вести Подмосковья 03:17
Общество
Мишустин поручил представить предложения по оплате труда педагогов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил представить в кабмин предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников, сообщатся на сайте правительства РФ.
РИА Новости 03:18
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Политика
Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ
Москва, 31 июля 2020, 10:07 — REGNUM Процедура получения российского гражданства иностранцами должна быть оптимизирована.
REGNUM 03:07
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»
Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском вчера в 09:34