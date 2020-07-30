Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось
Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.Известиявчера в 17:01
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