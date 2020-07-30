Экономика

ИзвестияИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет

Комсомольская правда08:45

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАССвчера в 19:31

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru02:48

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости02:38

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъвчера в 22:12

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВвчера в 21:36

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известия04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
222
Культура

Аниме «Призрак в доспехах» перевыпустят в 4K Ultra HD

Игромания.ру 08:49
1
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
14
Общество

Определён величайший риск для здоровья человека

Эксперты AQLI отмечают, что именно это величайший риск для здоровья людей.
Ferra вчера в 13:56
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
163
Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета вчера в 03:54
15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России

Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
757
Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
296
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
1,2K
Происшествия

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев

Российская газета 10:09
637
Футбол

В пятницу Кокорин будет представлен как игрок «Спартака»

Вести.Ru 10:49
6
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
79
Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
691
Политика

ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки

Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
3
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
11
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
209
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
458
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
301
Энергетика

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС 06:03
4
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
427
Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Политика

Путин поручил срочно изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Путин потребовал срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском.
ИА Красная Весна 07:47
110
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой

Газета.Ru 08:07
1
Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Газета.Ru вчера в 14:30
88
Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
11
Наука

На умственные способности детей обучение музыке не влияет

ToDay News Ufa 10:32
10
Здоровье

Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений

Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
4
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
678
Как работают Яндекс.Новости?
Главное