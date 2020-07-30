Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
Читать в источнике
Оценить666
с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
Комсомольская правда04:06
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины высказался о разрушении «нормандского формата»
Министерство иностранных дел Украины пока не видит оснований говорить о разрушении «нормандского формата» из-за письма от заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот заявил о «бессмысленности» переговорного процесса по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru 04:44
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Здоровье
Последствия коронавируса привели к увольнению замглавы района на Алтае
Инфекция оставила последствия для его здоровья.
Банкфакс 01:51
Общество
Режим повышенной готовности в Заполярье продлили до 1 сентября
В Мурманской области режим повышенной готовности сохранится до 1 сентября.
Северпост 04:25
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК вчера в 07:26
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Авто
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, собирается приобрести сразу 70 процентов фирмы КАТЕ.
CarsWeek.ru 04:18
Театры
Астраханский театр оперы и балета анонсировал открытие нового сезона
Чуть больше месяца осталось до того момента, когда Театр оперы и балета распахнёт свои двери для астраханцев и покажет как новые постановки, так и уже любимые всеми истории.
Астрахань.Ру вчера в 03:30
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
России предрекли пик безработицы
Безработица в России достигнет пика в августе-сентябре 2020 года. Об этом предупредил глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС.
Lenta.ru 03:58
Религия
Мусульмане отмечают важный исламский праздник Курбан-байрам
Добавим, Курбан-байрам отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
Телеканал Краснодар 03:17