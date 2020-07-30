Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
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Представители Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, а максимальное - до средней зарплаты в регионе.В источнике
С чего всё началось
Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия17:01
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