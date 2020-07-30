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Газета.Ru
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Представители Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, а максимальное - до средней зарплаты в регионе.В источнике
С чего всё началось
Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru02:48
РИА Новости

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости02:38
Известия

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Известия18:00
Коммерсантъ

Профсоюзы предложили многократно увеличить пособие по безработице

Коммерсантъ22:12
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ21:36
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС19:31
URA.Ru

Пособия на уровне средней зарплаты лишат россиян желания работать

URA.Ru02:38
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В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости03:04
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В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русскомвчера в 08:30
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA

В феврале 2020 г. агентство объявило открытый конкурс «Изучая ад» (Exploring Hell), участникам которого предлагалось спроектировать «автоматический аппарат для экстремальных условий» (Automaton Rover for Extreme Environments, AREE), способный выдержать пребывание на суровой Венере.
Naked Science02:48
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