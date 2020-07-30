Экономика
РИА НовостиПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.
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с чего всё началось
Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.Известиявчера в 17:01
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Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество
Работодателей предложили поощрять за прием на работу выпускников-2020
Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года, сообщает RT.
Москва 24 01:37
Общество
Суд арестовал военнослужащего ЧФ РФ за госизмену в пользу Украины
В Севастополе военнослужащий Черноморского флота России арестован за госизмену, он обвиняется в работе на военную разведку Украины.
Газета.Ru 02:42
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
Известия вчера в 22:18
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru вчера в 18:59
Общество
В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей
Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
Футбол
Темнокожий футболист Заа рассказал о поступающих ему угрозах
Полузащитник лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал о поступающих ему на почве расовой неприязни угрозах.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Общество
Россию не может покинуть тысяча детей от суррогатных матерей
Иностранцы не могут забрать порядка тысячи младенцев от суррогатных матерей из РФ. Проблема возникла из-за пандемии коронавируса.
Свободная Пресса вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 28 июля в 11:13
Экономика
Датский эксперт назвал преимущества России в сфере цифровизации
В интервью РБК датский эксперт по цифровизации Штеффен Дамборг поделился своими взглядами на преимущества, которые есть у России с точки зрения цифровой трансформации.
РБК 00:00
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Коммерсантъ 02:17
Общество
Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
Игры
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Общество
Глубоководный аппарат «Витязь-Д» представят на форуме «Армия-2020»
Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2020" смогут увидеть беспилотный глубоководный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая погрузился на дно Марианской впадины.
ТАСС 02:06
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 23:33
Здоровье
Названы первые 8 признаков онкологии
Восемь симптомов назвал терапевт, профессор и заслуженный деятель науки России Аркадий Верткин.
Урал-пресс-информ 02:22
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00