В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату. Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Общество Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram. 27

Кино Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».

Технологии Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,9K

Футбол Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 431

Экономика Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.

Политика Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК). 1K

Происшествия Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии Прокурор ранее запросил для Федотова 5,5 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых - его матери Вере Федотовой, его бывшей подчиненной Анжеле Агейкиной и экс-гендиректору ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлане Темешевой - на год меньше. 14

Экономика В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях «В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 173

Политика Постпред России в Вене оценил решение США о выводе войск из Германии Вена, 30 июля 2020, 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter. 13

Футбол Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита» Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21.

Общество В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA. 2