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РИА Новости
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.В источнике
Михаил Шмаковполитик
Твёрдая позиция наша, профсоюзов, что не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же еще несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд,... за них все равно платят в Пенсионный фонд, что увеличивает доход Пенсионного фонда.
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ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС09:19
News.ru

Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

News.ru09:53
ИА Красная Весна

Глава Федерации профсоюзов России отказался делить пенсионеров на сорта

ИА Красная Весна10:26
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Профсоюзы: Не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

9111.ru10:07
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Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

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