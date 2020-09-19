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РИА Новости
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.В источнике
Михаил Шмаковполитик
Твёрдая позиция наша, профсоюзов, что не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же еще несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд,... за них все равно платят в Пенсионный фонд, что увеличивает доход Пенсионного фонда.
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9111.ru

Профсоюзы: Не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

9111.ru10:07
ИА Красная Весна

Глава Федерации профсоюзов России отказался делить пенсионеров на сорта

ИА Красная Весна10:26
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

РИА Новости08:41
ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС09:19
Солидарность

5 главных профсоюзных инициатив периода пандемии

Солидарность03:06

Урал — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в начале матча 8-го тура РПЛ с «Уралом». Для нападающего это 120-й гол в чемпионате России.
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KinoNews.ru04:51
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REGNUMвчера в 15:38
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