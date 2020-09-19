Твёрдая позиция наша, профсоюзов, что не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же еще несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд,... за них все равно платят в Пенсионный фонд, что увеличивает доход Пенсионного фонда.