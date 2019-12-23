Общество

ИзвестияИзвестияПрофстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
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с чего всё началось

Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
Известиявчера в 16:01

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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

Известиявчера в 19:44

Профстандарт для преподавателей вузов перестанет существовать в России

Газета.Ruвчера в 22:29

В России планируют отменить профстандарт для преподавателей вузов

Life.ruвчера в 18:50

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

РИА Новости00:48

Профстандарт для преподавателей вузов отменили

Телеканал 360°вчера в 18:38

СМИ сообщили о планах отменить профстандарт для преподавателей вузов

Интерфаксвчера в 17:58

Отмена профстандарта: российские вузы забудут про «холодных доцентов»

РЕН ТВвчера в 17:34
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Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Кино

Генри Кавилл выбрал сторону в «консольной войне»

Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали») заявил, что его любимая игровая платформа — это ПК.
CyberSport.ru вчера в 23:54
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Космос

NASA опубликовало видео приземления корабля Starliner

На странице NASA в Twitter опубликовано видео посадки космического корабля Starliner, произведенного корпорацией Boeing.
DP.RU вчера в 11:11
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие

СМИ: российский Су-30 атаковал американский эсминец «USS Ross» у берегов России

Российский истребитель Су-30 провёл серию атак на американский эсминец в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб при попытке сделать селфи

REGNUM вчера в 23:02
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Футбол

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Байера»

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Байера» Кевину Фолланду.
Soccer.ru вчера в 15:54
Наука

В России разработан сверхтвердый сплав для бурения в Арктике

НИТУ "МИСиС" разработал новое поколение сверхтвердых сплавов для горно-промышленного оборудования и для добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях Арктики.
Вести.Финанс 01:46
Общество

Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
РБК 01:41
Шоу-бизнес

Счета мужа Заворотнюк Петра Чернышева заблокированы налоговой

Один из российских банков заблокировал счета супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева.
NewInform 21 декабря в 12:42
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна

Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
ФАН вчера в 07:42
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Армия и оружие

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
RT на русском 21 декабря в 21:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру вчера в 15:55
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
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