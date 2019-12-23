Общество

ИзвестияИзвестияПрофстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
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с чего всё началось

Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
Известиявчера в 16:01

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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

РИА Новости00:48

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

Известиявчера в 19:44

В России планируют отменить профстандарт для преподавателей вузов

Life.ruвчера в 18:50

«Известия»: Совфед предложил отменить профстандарт для преподавателей российских вузов

ТАССвчера в 19:19

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Телеканал 360°вчера в 18:38

СМИ сообщили о планах отменить профстандарт для преподавателей вузов

Интерфаксвчера в 17:58

Отмена профстандарта: российские вузы забудут про «холодных доцентов»

РЕН ТВвчера в 17:34
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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