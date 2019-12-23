В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.

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В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

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