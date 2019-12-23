Общество

ИзвестияИзвестияПрофстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
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с чего всё началось

Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки.
Известиявчера в 16:01

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Профстандарт для преподавателей российских вузов отменят

Lenta.ru00:15

Профстандарт для преподавателей вузов перестанет существовать в России

Газета.Ruвчера в 22:29

В России планируют отменить профстандарт для преподавателей вузов

Life.ruвчера в 18:50

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

Известиявчера в 19:44

Профстандарт для преподавателей вузов отменили

Телеканал 360°вчера в 18:38

СМИ сообщили о планах отменить профстандарт для преподавателей вузов

Интерфаксвчера в 17:58

Отмена профстандарта: российские вузы забудут про «холодных доцентов»

РЕН ТВвчера в 17:34
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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости вчера в 00:09
Общество

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
РИА Новости вчера в 18:27
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Экономика

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Снижение требований Иванов сообщил, что Минфин готовит поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для поэтапного снижения требований по объему инвестиций в проекты.
ТАСС 20 декабря в 11:55
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Космос

В сети появилось видео посадки корабля Starliner

22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
Портал Поиск вчера в 10:43
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Авто

Рассекречены первые изображения обновлённого Genesis G70

Южнокорейский премиальный бренд Genesis в настоящее время готовится к премьере нового седана Genesis G70.
Rusargument вчера в 02:30
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru 21 декабря в 16:03
Здоровье

Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru 21 декабря в 23:49
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 21 декабря в 12:35
Происшествия

В Челябинске отец забил до смерти месячного сына из-за плача

Мама пыталась спасти ребёнка, но мужчина избил и её. В субботу малыш от полученных травм скончался в больнице.
Pchela.News 21 декабря в 06:06
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Гаджеты

Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT

На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру вчера в 12:08
Экономика

В России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
ТАСС 20 декабря в 13:11
Армия и оружие

Балтийский флот крепнет и развивается

На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Красная звезда вчера в 16:00
Происшествия

Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением

Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
RuNews24.ru вчера в 21:48
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по краю.
РИА Новости 21 декабря в 07:57
Политика

Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня

Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Байкал24 вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru 21 декабря в 12:38
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
ТВ Центр 21 декабря в 07:55
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