Экономика
КоммерсантъПрофучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам
Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам Профессиональные участники фондового рынка направили в Банк России и Госдуму письмо с новыми предложениями по категоризации инвесторов.
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Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам
Коммерсантъвчера в 18:12
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Армия и оружие
Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд
Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
Новые Известия 02:31
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Российская газета 08:56
Политика
В Луганской области националисты подрались с полицией
РИА Новости 09:49
Армия и оружие
Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море
Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.
BFM.ru 10:05
Армия и оружие
Трамп пожалел об отправке контингента на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не следовало отправлять свои силы на Ближний Восток.
Известия 08:24
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия
ФБР назвало наиболее активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обозначило серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Rostov gazeta вчера в 11:54
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия
Пассажир умер во время перелета в Москву из Красноярска
Как сообщают корреспонденты РИА Новости, пассажир рейса Красноярск -Москва скончался во время перелета.
ПензаСМИ 03:39
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
News.ru 08:08
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Армия и оружие
Экс-глава украинской разведки отказался считать спецслужбы России «грозными»
Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал Николай Маломуж заявил, что российские спецслужбы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, однако им можно противодействовать.
Взгляд.ру 09:31
Музыка
Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении
Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.
РИА Новости 09:46