РПЛ

Sport.ruSport.ruПрогноз Арустамяна на матч «Краснодар» - «Ростов»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 31 октября
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
1 фото
Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15 тура РПЛ, в котором "Краснодар" примет "Ростов". Арустамян отметил, что "Краснодар" и "Ростов" - это клубы с амбициями. Ростовчане нацелены на чемпионат страны, поэтому выставили резерв на матч против "Спартака".
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