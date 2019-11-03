РПЛ
Sport.ruПрогноз Арустамяна на матч «Краснодар» - «Ростов»
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15 тура РПЛ, в котором "Краснодар" примет "Ростов". Арустамян отметил, что "Краснодар" и "Ростов" - это клубы с амбициями. Ростовчане нацелены на чемпионат страны, поэтому выставили резерв на матч против "Спартака".
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«Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 3 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 21:22
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