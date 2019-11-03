Комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15 тура РПЛ, в котором "Краснодар" примет "Ростов". Арустамян отметил, что "Краснодар" и "Ростов" - это клубы с амбициями. Ростовчане нацелены на чемпионат страны, поэтому выставили резерв на матч против "Спартака".

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