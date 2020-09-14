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Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2020 году ухудшился

Снижение спроса на природный ресурс обусловлено слабой экономической активностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне пандемии коронавируса. Показатель особенно сократился в Индии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.В источнике
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ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
ТАССвчера в 07:41
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REGNUM

Страны ОПЕК пересмотрели прогноз спроса на нефть

REGNUMвчера в 15:07
РЕН ТВ

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

РЕН ТВвчера в 08:03
Газета.Ru

ОПЕК ухудшила ожидания по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 10:16
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Коммерсантъвчера в 09:01
ПРАЙМ

Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых регионах США в октябре сократится на 0,9% - EIA

ПРАЙМвчера в 15:51
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ТАССвчера в 07:41
Финмаркет

ОПЕК в августе увеличила добычу нефти до 24,05 млн баррелей в сутки, исполнив сделку ОПЕК+ на 103%

Финмаркетвчера в 08:38

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новостивчера в 09:22
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомостивчера в 11:13
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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