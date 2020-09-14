Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2020 году ухудшился
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Снижение спроса на природный ресурс обусловлено слабой экономической активностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне пандемии коронавируса. Показатель особенно сократился в Индии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.В источнике
С чего всё началось
ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
ТАССвчера в 07:41
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