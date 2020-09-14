Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.