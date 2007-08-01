Футбол

Sport.ruSport.ruПрогноз Радимова на матч «Енисей» - «Зенит»

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России, в котором "Зенит" встретится с "Енисеем". Радимов ждёт большую ротацию от "Зенита", но при этом питерцы сильнее "Енисея" в любом составе.
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Прогноз Радимова на матч «Енисей» - «Зенит»

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