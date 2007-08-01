Футбол
Sport.ruПрогноз Радимова на матч «Енисей» - «Зенит»
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России, в котором "Зенит" встретится с "Енисеем". Радимов ждёт большую ротацию от "Зенита", но при этом питерцы сильнее "Енисея" в любом составе.
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