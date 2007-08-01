Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России, в котором "Зенит" встретится с "Енисеем". Радимов ждёт большую ротацию от "Зенита", но при этом питерцы сильнее "Енисея" в любом составе.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Наука Ученые выяснили, почему мозг стирает сны Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.

Политика В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Политика Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине «Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Политика Путин заявил о поддержке легитимных властей Венесуэлы Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Гаджеты Представлена Echo Studio: самая крупная смарт-колонка Amazon Компания Amazon анонсировала "умную" колонку Echo Studio, сопоставимую по габаритам с Apple HomePod и Google Nest Max.

Космос Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки» Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.

Футбол «Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.

Здоровье Статус дальневосточника помогает закупать квартиры медикам Забайкалья До 2021 года для медицинских работников Забайкалья, в рамках плана социального развития центров экономического роста регионов ДФО, планируется приобрести более 200 квартир, а до конца 2019 года будет закуплено 75 единиц служебного жилья.

Экономика Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".