Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России, в котором "Зенит" встретится с "Енисеем". Радимов ждёт большую ротацию от "Зенита", но при этом питерцы сильнее "Енисея" в любом составе.

Политика Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Футбол Определились все пары 1/8 финала Кубка России Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика Британский парламент завтра возобновит свою работу По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, депутаты начнут заседание ближе к полудню.

Экономика Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Футбол Российский вратарь не пропустил в дебютном матче за «Бенфику» Российский голкипер Иван Злобин смог сохранить свои владения на замке в дебютном матче за основную команду «Бенфики».

Космос Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки» Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.

Политика Зеленский отверг сообщения о давлении Трампа Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что тот не давил на него во время июльского телефонного разговора, как это преподнесли некоторые американские СМИ.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Шоу-бизнес Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.