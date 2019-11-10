РПЛ
Sport.ruПрогноз Титова на матч «Сочи» - ЦСКА
Егор Титов дал прогноз на матч 16 тура РПЛ, в котором "Сочи" примет ЦСКА. Титов отметил, что у ЦСКА было не так много времени на подготовку после матча Лиги Европы против "Ференцвароша". ЦСКА играл в Венгрии вечером в четверг, а теперь в воскресенье днём будет снова играть в гостях.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
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«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека
Семь легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 15:55
Политика
Вице-президент и спикер сената Боливии подали в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера сообщил о решении уйти в отставку вслед за президентом страны Эво Моралесом.
Известия 18:04
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Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
Политика
Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Происшествия
Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова
Телеканал 360° 05:53
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Экономика
Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
РБК 16:01
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Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Политика
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика
Экс-владелец «Связного» назвал Крым причиной своего разорения
Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
News.ru 00:29
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
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RT на русском вчера в 22:45
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты 08 ноября в 20:41
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.
Car.ru вчера в 08:42
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
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Коммерсантъ 10:27
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК 17:55
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
Россиянка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на Гран-при в китайском Чунцине.
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Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 08 ноября в 03:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49