РПЛ
Sport.ruПрогноз Титова на матч «Сочи» - ЦСКА
Андрей Мостовой
|7′
|16′
Миха Мевля
|18′
Игорь Дивеев
|21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
|45′+2′
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
35
Джанаев
24
Набиуллин
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
16
Нобоа
77
Мостовой
17
Полоз
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Егор Титов дал прогноз на матч 16 тура РПЛ, в котором "Сочи" примет ЦСКА. Титов отметил, что у ЦСКА было не так много времени на подготовку после матча Лиги Европы против "Ференцвароша". ЦСКА играл в Венгрии вечером в четверг, а теперь в воскресенье днём будет снова играть в гостях.
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