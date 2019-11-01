РПЛ
Sport.ruПрогноз Титова на матч «Сочи» - ЦСКА
Егор Титов дал прогноз на матч 16 тура РПЛ, в котором "Сочи" примет ЦСКА. Титов отметил, что у ЦСКА было не так много времени на подготовку после матча Лиги Европы против "Ференцвароша". ЦСКА играл в Венгрии вечером в четверг, а теперь в воскресенье днём будет снова играть в гостях.
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