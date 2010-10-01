Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПрогноз курса доллара: у рубля одна дорога - вниз

Курс доллара снова вырос к рублю в конце рабочей недели. Пятницу курс доллара завершил, поднявшись на 1,35 руб. до 78,82.
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Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Здоровье

Бывшая «слуга народа» рассказала, что нужно, чтобы сдать тест на коронавирус на Украине

Анна Скороход, народный депутат, которую выгнали из «Слуги народа», рассказала, как сдавала тест на коронавирус.
Новостной фронт 05:11
Шоу-бизнес

Певица Наталья Гулькина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой

Певица Наталья Гулькина заплакала перед Лерой Кудрявцевой во время съёмок передачи «Секрет на миллион».
Актуальные Новости 06:03
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Политика

Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы

Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
Эхо Москвы 07:02
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

Россиянка решила продезинфицировать деньги и сожгла 65 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт prosto.robski.
Аргументы и Факты 06:22
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Наука

Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски

REGNUM 26 марта в 07:36
Политика

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Вести.Ru 06:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий вчера в 08:56
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Гордон Браун предлагает создать мировое правительство

Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Shraibikus News 07:38
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.
РБК 02:22
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Космос

Черный снег Новосибирской области стал заметен из космоса

Космические аппараты Sentinel-2 и Метеор-М предоставили новые снимки снежного покрова в Искитимском районе.
V-kosmose.com вчера в 01:13
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Армия и оружие

На востоке Сирии боевики вновь оставили сотни тысяч людей без воды

Боевики протурецких группировок вновь перекрыли водоснабжение Хасаки и его окрестностей, сказал глава департамента.
Красная весна 06:30
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

Правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на концерте, при этом организатор мероприятия, собравший на мероприятие более 50 человек, тоже понесет административное наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 07:47
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