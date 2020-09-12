Прогноз на доходы бюджета Татарстана в 2021 году снижен на 3,5%
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На этот год в законе о бюджете Татарстана и плановый период двух следующих лет прогноз по доходам составил 281,9 млрд рублей на следующий год и 288,3 млрд рублей на 2022 год.В источнике
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