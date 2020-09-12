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Прогноз на доходы бюджета Татарстана в 2021 году снижен на 3,5%

На этот год в законе о бюджете Татарстана и плановый период двух следующих лет прогноз по доходам составил 281,9 млрд рублей на следующий год и 288,3 млрд рублей на 2022 год.В источнике
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TatCenter

Доходы бюджета РТ прогнозируются в объеме 271,9 млрд рублей

TatCenterвчера в 10:23
Inkazan

Доходы бюджета Татарстана упали на 34 млрд рублей

Inkazanвчера в 10:25
Казанский репортер

Минфин РТ: дефицит консолидированного бюджета республики на 2021 год составит 2,9 миллиарда рублей

Казанский репортервчера в 09:47
Республика Татарстан

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана составит 272 млрд рублей

Республика Татарстан18:56
Kazanfirst.ru

Татарстан ожидает 271,9 млрд рублей доходов в 2021 году

Kazanfirst.ruвчера в 08:58
Татар-информ

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана пополнится на 271 млрд рублей

Татар-информвчера в 08:20
ТАСС

Власти Татарстана снизили прогноз на доходы бюджета в 2021 на 3,5%

ТАССвчера в 07:55

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.
Allboxing.ru01:22

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомостивчера в 12:24
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.
РИА Новости03:37
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Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом выявили в Чехии

Прага, 12 сентября 2020, 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек.
REGNUM00:30
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