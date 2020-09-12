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Прогноз на доходы бюджета Татарстана в 2021 году снижен на 3,5%

На этот год в законе о бюджете Татарстана и плановый период двух следующих лет прогноз по доходам составил 281,9 млрд рублей на следующий год и 288,3 млрд рублей на 2022 год.В источнике
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Республика Татарстан

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана составит 272 млрд рублей

Республика Татарстан18:56
Inkazan

Доходы бюджета Татарстана упали на 34 млрд рублей

Inkazanвчера в 10:25
TatCenter

Доходы бюджета РТ прогнозируются в объеме 271,9 млрд рублей

TatCenterвчера в 10:23
Казанский репортер

Минфин РТ: дефицит консолидированного бюджета республики на 2021 год составит 2,9 миллиарда рублей

Казанский репортервчера в 09:47
Kazanfirst.ru

Татарстан ожидает 271,9 млрд рублей доходов в 2021 году

Kazanfirst.ruвчера в 08:58
Татар-информ

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана пополнится на 271 млрд рублей

Татар-информвчера в 08:20
ТАСС

Власти Татарстана снизили прогноз на доходы бюджета в 2021 на 3,5%

ТАССвчера в 07:55

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Травматолог-ортопед Терновой назвал главные требования к осенней обуви

"В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — заявил Терновой.
Слово и Дело21:51
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24