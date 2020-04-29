Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.

с чего всё началось

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). Об этом говорится в материалах института.

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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