Коронавирус

REGNUMREGNUMПрогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). Об этом говорится в материалах института.
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с чего всё началось

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.
РИА Новостивчера в 15:41

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Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 16:23

Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 17:11

Пессимистичный прогноз ученых: сроки окончания пандемии сдвинулись к августу

Вести.Ruвчера в 16:54

Ученые изменили прогноз насчет окончания эпидемии коронавируса в России

Московский Комсомолец00:32

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

РИА Новостивчера в 15:41

Изменен прогноз по сроку завершения пандемии коронавируса в России

Телеканал 360°вчера в 14:33

Ученые сдвинули прогноз по завершению пандемии в России на начало августа

ТАССвчера в 12:53
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Lenta.ru вчера в 05:37
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Политика

Путин назвал условие поездок на дачи в майские праздники

До 5 мая Роспотребнадзор должен подготовить общие рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений, который начнется после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 14:05
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 500

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, умерших в Москве, превысило 500, за сутки умерли 67 человек.
ТАСС вчера в 16:29
Транспорт

Forbes включил Кольцово в список самых удобных аэропортов России

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:24
Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Lenta.ru 00:22
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
1,5K
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
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Политика

Путин поручил разработать рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Российский лидер Владимир Путин дал указание кабмину к 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по новой коронавирусной инфекции с 12 мая.
Журналистская правда вчера в 11:00
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,3K
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Общество

На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
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Общество

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая

Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 12:46
1,2K
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС 27 апреля в 23:38
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Технологии

Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»

Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 вчера в 02:30
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»

46-летняя Мария Порошина похвасталась "школьным весом" Актриса стремительно похудела благодаря колоссальным физическим нагрузкам.
Экспресс газета вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
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