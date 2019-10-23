Глава Счетной палаты подчеркнул, что такой рост маловероятен. «Больше того, в прогнозе ЦБ РФ на 2021 год — не большей 2,5%», отметил политик. Он считает, что это сомнительный момент в прогнозе, который влияет на параметры, и в 2020 году придется тщательнее прогнозировать рост ВВП на 2021 год.

Прогноз по росту ВВП вызвал сомнения у главы Счетной палаты

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