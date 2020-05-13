Коронавирус
BFM.ruВ США повысили прогноз смертности от коронавируса
Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек. Ранее подготовленная оценка была скорректирована в сторону увеличения уровня смертности на 10 тысяч человек.
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Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США
Интерфаксвчера в 22:15
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек
Комсомольская правдавчера в 20:01
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
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Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
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В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
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Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам
Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
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Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
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Резко похудевшая Адель стесняется своей внешности
Личный тренер певицы рассказал, что у Адель начались проблемы со здоровьем после родов, поэтому ей пришлось похудеть.
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Новый Chevrolet Tahoe получил версию для полиции
По информации GM Authority, полицейский внедорожник появится после того, как новый Tahoe поступит в продажу.
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«Динамо» хочет подписать Ужгина и Раздорских свободными агентами, когда истечет их контракт с «Енисеем».
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Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
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В Тульской области еще 89 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19.
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В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
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Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Газета.Ru 04:53
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В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич.
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Жириновский инициировал отмену голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Жириновский предложил снять вопрос о голосовании по Конституции с повестки дня, пишут «РИА Новости» во вторник, 12 мая.
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В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
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Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
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ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
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Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
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В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
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