Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек. Ранее подготовленная оценка была скорректирована в сторону увеличения уровня смертности на 10 тысяч человек.

В США повысили прогноз смертности от коронавируса

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