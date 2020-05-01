Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. Новые данные опубликованы на сайте учреждения. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа.

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