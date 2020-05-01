Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПрогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. Новые данные опубликованы на сайте учреждения. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа.
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Изменен прогноз по срокам окончания эпидемии коронавируса в России

Российская газета03:50

Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

URA.Ru03:47

Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

РИА Новости00:10

Ученые сдвинули прогнозную дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Газета.Ru02:53

Ученые сдвинули сроки окончания пандемии в России

Вечерняя Москва01:47

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

РБК03:30

Сингапурские ученые сдвинули срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Известия01:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч.
Эхо Москвы 04:38
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:32
96
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:59
Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
776
Общество

За сутки в России выявили 9,6 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:39
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
30
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Здоровье

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличилось и за прошедшие сутки составило 5358.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
1
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
72
Наука

Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

РБК 05:11
67
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
50
Общество

Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
38
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
253
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Политика

В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ослабления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки снятия режима самоизоляции в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране.
Аргументы недели 29 апреля в 02:31
2,8K
Общество

В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
65
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки

Украина.ру 01:51
764
Армия и оружие

В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
ТАСС вчера в 17:01
264
Наука

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1,1K
Политика

МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Происшествия

В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами

Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами.
ТАСС 04:32
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