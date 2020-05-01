Коронавирус
Lenta.ruПрогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. Новые данные опубликованы на сайте учреждения. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок
Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток.
Телеканал 360° 01:16
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Авто
Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы
Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 09:40
Шоу-бизнес
У Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Газета.Ru 10:37
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Коронавирусом заразились около 2% москвичей
Интерфакс 05:17
Происшествия
Известно, в каких больницах Башкирии лежат коронавирусные больные
Министерство здравоохранения Башкирии поделилось данными о том, в каких больницах региона лежат коронавирусные больные.
ГлавУфа вчера в 08:01
Здоровье
В Минздраве рассказали о количестве мест для больных пневмонией
В российских медучреждениях одновременно могут находиться до 40 тыс. пациентов с различными формами пневмонии, включая вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:11
Армия и оружие
La Repubblica (Италия): русские? Нет, спасибо. Миссия военных близится к завершению (La Repubblica)
Итальянское правительство намерено ответить именно так на предложение продлить военную миссию из Москвы, нацеленную на борьбу против вируса.
ИноСМИ 05:22
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания вчера в 13:25
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Москва вдвое увеличила число тестирований на коронавирус
Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
Энергетика
Вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Новая сделка о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ вступает в силу.
Телеканал 360° 30 апреля в 18:40
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что идея выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета, неплохая и может быть реализована, но не в данное время, так как стойкость иммунитета еще не изучена.
ТАСС 09:50
Футбол
ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.
Газета.Ru 10:45