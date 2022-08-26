МВД Австрии не подтвердило распространенную в социальных сетях и информационных агентствах информацию о якобы произошедшем убийстве украинки Натальи Вовк, которую подозревают в расправе над российской журналисткой Дарьей Дугиной.
В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель.
Авиационные власти планируют выделить с 30 августа дополнительный воздушный коридор, благодаря которому перевозчики смогут сокращать время полетов в Сочи и Турцию, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.