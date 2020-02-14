Политика
Голос ПравдыПрограмма «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Второй после Путина: на Украине заявили о встрече Зеленского и Патрушева в Омане - СМИ
Российский Диалог04:42
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Политика
В Кремле оценили планы Зеленского построить «город-сад» для крымчан
Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области для возможных переселенцев из Крыма должен быть построен «город-сад», начать возводить который планируется уже в 2020 году.
Футбол
«Ювентус» работает над возвращением Погба
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила об отсутствии страха перед Мартеном Фуркадом, который совместно со своим адвокатом намерен обратиться в суд.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Армия и оружие
Сирийская армия продвинулась к КПП «Баб аль-Хава» на границе с Турцией
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Кино
Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Политика
Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Общество
Минпромторг отказался запрещать посылки из Китая
Ранее Милонов выступил с инициативой запретить пересылку товаров из Китая в РФ.
Авто
Opel привезет в Россию новый Opel Corsa
В Сети появилась информация о новой модели вернувшейся в Россию марки Opel, которая появится в продаже уже в этом году.
Политика
В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты
Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Кино
На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»
Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Общество