Политика

Голос ПравдыГолос ПравдыПрограмма «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.
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Новый скандал на Украине. Зеленский улетел из Омана на самолете Патрушева?

Накануне.Ru06:24

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Голос Правдывчера в 17:30

Второй после Путина: на Украине заявили о встрече Зеленского и Патрушева в Омане - СМИ

Российский Диалог04:42
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Политика

В Кремле оценили планы Зеленского построить «город-сад» для крымчан

Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области для возможных переселенцев из Крыма должен быть построен «город-сад», начать возводить который планируется уже в 2020 году.
REGNUM 06:42
Футбол

«Ювентус» работает над возвращением Погба

Чемпионат 05:05
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила об отсутствии страха перед Мартеном Фуркадом, который совместно со своим адвокатом намерен обратиться в суд.
Газета.Ru 03:53
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Гаджеты

Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
ToDay News Ufa вчера в 13:45
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Газета.Ru 04:50
Гаджеты

Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона

iXBT.com вчера в 22:51
Происшествия

Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
Армия и оружие

Сирийская армия продвинулась к КПП «Баб аль-Хава» на границе с Турцией

РИА Новости 07:00
Происшествия

В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
ГЛАС.RU 04:32
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

RT на русском 06:42
Кино

Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике

Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
Piter.tv вчера в 11:55
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС 07:21
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
Армия и оружие

Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
Политика

Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Взгляд.ру вчера в 03:36
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Коммерсантъ 04:10
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online 12 февраля в 06:51
Общество

Минпромторг отказался запрещать посылки из Китая

Ранее Милонов выступил с инициативой запретить пересылку товаров из Китая в РФ.
Мир новостей 06:15
Авто

Opel привезет в Россию новый Opel Corsa

В Сети появилась информация о новой модели вернувшейся в Россию марки Opel, которая появится в продаже уже в этом году.
SpeedMe вчера в 02:35
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В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты

Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
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Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных

Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
WomanHit.ru 06:11
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Интерфакс-Спорт вчера в 09:54
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На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»

Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
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Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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