Политика

Голос ПравдыГолос ПравдыПрограмма «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.
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Новый скандал на Украине. Зеленский улетел из Омана на самолете Патрушева?

Накануне.Ru06:24

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Голос Правдывчера в 17:30

Второй после Путина: на Украине заявили о встрече Зеленского и Патрушева в Омане - СМИ

Российский Диалог04:42

СМИ: Зеленский улетел в Киев на самолете Патрушева

Грани.ру03:11

СМИ Украины: глава Совбеза РФ Патрушев одалживал самолет президенту Зеленскому

Агентство Телеграф03:40

Марков: Радио «Свобода» спровоцировало на Украине скандал из-за «тайных переговоров» Зеленского

Украина.ру01:24

Украинские СМИ утверждают, что в Омане Зеленский тайно встречался с Патрушевым

Millionaire.ru04:04
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Общество

Путин подписал указы о помиловании троих россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:34
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Происшествия

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»

Ведомости 06:23
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Lenta.ru 08:03
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
РИА Новости 06:07
Хоккей

Алексей Морозов стал новым президентом КХЛ

Новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно был избран двукратным чемпион мира по хоккею Алексей Морозов.
Известия 05:14
Происшествия

В «Шереметьево» задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник

Женщина пыталась пронести в аэропорт "Шереметьево" сумку с 50 боевыми патронами, она задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:01
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Здоровье

В Крыму 87 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Медики знают как вести наблюдение за контактными лицами и проводить необходимые лабораторные исследования.
Krym.News 05:24
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 04:03
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
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Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
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Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Старая тема на новый лад: что предлагают обсудить в Мюнхене

В Мюнхене 14 февраля открывается трехдневная конференция по безопасности, которая соберет под одной крышей несколько сот мировых лидеров, министров и бизнесменов.
Известия вчера в 09:03
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда

9111.ru 12 февраля в 05:47
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Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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