Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.

Общество Путин подписал указы о помиловании троих россиян Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

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Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

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Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.