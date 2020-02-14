Политика
Голос ПравдыПрограмма «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.
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Второй после Путина: на Украине заявили о встрече Зеленского и Патрушева в Омане - СМИ
Российский Диалог04:42
СМИ Украины: глава Совбеза РФ Патрушев одалживал самолет президенту Зеленскому
Агентство Телеграф03:40
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Общество
Путин подписал указы о помиловании троих россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан России - осужденный Павел Петрашов будет освобожден от дальнейшего отбывания наказания, еще двоим, Марине Чернышевой и Раисе Плетневой, будет сокращен срок лишения свободы, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека
При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Хоккей
Алексей Морозов стал новым президентом КХЛ
Новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно был избран двукратным чемпион мира по хоккею Алексей Морозов.
Происшествия
В «Шереметьево» задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник
Женщина пыталась пронести в аэропорт "Шереметьево" сумку с 50 боевыми патронами, она задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Здоровье
В Крыму 87 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Медики знают как вести наблюдение за контактными лицами и проводить необходимые лабораторные исследования.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Политика
Старая тема на новый лад: что предлагают обсудить в Мюнхене
В Мюнхене 14 февраля открывается трехдневная конференция по безопасности, которая соберет под одной крышей несколько сот мировых лидеров, министров и бизнесменов.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
Политика
Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.