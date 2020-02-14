Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.

Общество Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Политика Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Общество Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Происшествия У генерала ФСБ нашелся только Lexus ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.

Происшествия В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.

Общество Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.

Кино Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».