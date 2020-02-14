Политика
Голос ПравдыПрограмма «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане. Текст, если выжать из него суть, основан на двух не подтверждённых официально (только анонимные источники) утверждениях.
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Второй после Путина: на Украине заявили о встрече Зеленского и Патрушева в Омане - СМИ
Российский Диалог04:42
СМИ Украины: глава Совбеза РФ Патрушев одалживал самолет президенту Зеленскому
Агентство Телеграф03:40
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Общество
Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Политика
Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Общество
Росстат не ожидает срывов поставок планшетов для проведения переписи
Росстат ожидает, что поставка электронных устройств для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в текущем году с 1 по 31 октября, будет осуществлена в срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Происшествия
Полиция Москвы нашла мать брошенного у метро младенца
Ребёнка обнаружили в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» и передали медикам.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем
Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Культура
Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа российской школьнице
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Общество
Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных
Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval
Новый кроссовер Haval H5, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Происшествия