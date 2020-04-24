Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал постановление
, официально вводящее в действие программу субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья.
Интерфакс - Россия24 апреля в 06:39

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По льготной ставке

Интерфакс - Россия24 апреля в 06:39

Где в Москве купить квартиру по льготной ставке 6,5%

Российская газета24 апреля в 07:24

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС23 апреля в 15:33

Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% в РФ

Экономика сегодня24 апреля в 02:07

Эксперт оценил ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русском24 апреля в 03:10

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service23 апреля в 15:09

Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Интерфакс24 апреля в 02:28
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Здоровье

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РИА Новости 03:35
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Общество

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Общество

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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат

Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

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РБК 24 апреля в 10:29
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Гаджеты

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Сетевые инсайдеры поделились качественными фотографиями и подробностями об ожидаемом дроне DJI Mavic Air 2. Если верить источнику, беспилотник обойдется в 800 долларов, что значительно меньше 920 долларов, которые просили на выходе за его предшественника.
Megaobzor.com 23 апреля в 15:44
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Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

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Общество

Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
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Политика

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.
Известия 06:50
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших с начала эпидемии — 6361 человек за сутки.
BFM.ru 05:41
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Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

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Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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Шоу-бизнес

Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции

Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.
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В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом

В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
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Ранее защитник зарабатывал в Уфе 60 миллионов в год, но из-за введения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават Юлаев» может предложить небольшие 35 миллионов.
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
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Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 05:40
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