с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства. "Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", — говорится в сообщении.

Происшествия В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным COVID-19 Известно, что специалист скончался в больнице имени Боткина. Ранее у него был подтвержден диагноз коронавирус.

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 26

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин. 439

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 378

Гаджеты Ожидаемый дрон DJI Mavic Air 2 показали на фото Сетевые инсайдеры поделились качественными фотографиями и подробностями об ожидаемом дроне DJI Mavic Air 2. Если верить источнику, беспилотник обойдется в 800 долларов, что значительно меньше 920 долларов, которые просили на выходе за его предшественника. 1

Общество Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону. 417

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 105

Общество Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет. 2

Политика Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом. 1

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. 2,6K

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,3K

Шоу-бизнес Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.

Здоровье В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы. 2

Хоккей «Металлург» предлагает Пашнину на 10 млн рублей больше, чем «Салават» Ранее защитник зарабатывал в Уфе 60 миллионов в год, но из-за введения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават Юлаев» может предложить небольшие 35 миллионов.

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Общество В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 30