Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

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Пришлись ко дворам

Российская газета10:05

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Правительство РФ втрое увеличит объем финансирования сельской ипотеки

Интерфакс01:58

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

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Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана

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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

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Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова принять помощь

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Общество

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Начинается отмена ограничительного режима в Архангельской области

Решение о постепенном снятии ограничений приняли на очередном заседании областного оперативного штаба, прошедшем под председательством врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
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На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

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Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

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Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Фергюсон вызвал на бой Макгрегора

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Армия и оружие

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Минтруд назвал число реальных безработных в России

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