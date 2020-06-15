Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

с чего всё началось

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.

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