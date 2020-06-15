Экономика
Газета.RuПрограмма сельской ипотеки получит утроенное финансирование
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости". Таким образом, финансирование программы в текущем году будет увеличено в три раза. По словам Абрамченко, спрос на льготную ипотеку превзошел ожидания.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
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