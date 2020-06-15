Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

Правительство РФ втрое увеличит объем финансирования сельской ипотеки

Интерфакс01:58

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
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Политика

Семьи с детьми приняли участие в совещании у Путина

ТВ Центр 09:45
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Общество

Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
1
Общество

В Пекине из-за коронавируса ввели режим военного времени

В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
1
Гаджеты

Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere скоро начнётся

Live24 вчера в 03:00
7
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали документы для участия в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что все 23 клуба уже объявили о своем участии в следующем сезоне лиги.
Спорт день за днем 07:32
Общество

Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции

Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
4
Политика

Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым

Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
RuNews24.ru 09:27
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
3
Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Происшествия

В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
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Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ 06:46
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Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
12
Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
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Происшествия

В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
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Армия и оружие

В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Наука

В Китае найдено древнейшее произведение искусства

В Китае, недалеко от Пекина, на месте строительства колодца найдено древнейшее произведение искусства – статуэтка в форме птицы, чей возраст достигает 13 000 лет.
ВладТайм 12 июня в 14:50
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Технологии

Первые вакцины не остановят распространение коронавируса, считают ученые

«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования»,— утверждает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
Портал Поиск 08:55
Шоу-бизнес

Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске

Экономика сегодня вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 03:12
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