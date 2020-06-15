Экономика
ВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газета01:00
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Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Общество
Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября
Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
RT на русском 08:45
Здоровье
В Омской области обсудили реформу лабораторного звена
Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
Авто
Узбекские Chevrolet появились в России: цены известны
Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
Quto.ru 05:27
Наука
Nature: детей от COVID-19 спасают здоровые кровеносные сосуды
Все большее число медиков склоняются к мысли, что детей от COVID-19 спасают здоровые кровеносные сосуды, сообщает научное издание Nature.
BFM.ru 18:42
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Рязань Вести 08:55
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат 12:19
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive 03:02
Общество
На БАМе 1034 семьи получили новое жилье взамен аварийного
В новое жильё переехали 1034 семьи, рассказала временно исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:15
Интернет
В WhatsApp появились денежные переводы
WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ 12:56
Политика
Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России
По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело вчера в 06:21
Здоровье
Вакцина от COVID-19 будет испытана на военных
Минобороны сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводит исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19.
Наша версия 00:30
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел
На сайте Стопкоронавирус.рф появилась карта, где можно увидеть, на каком этапе снятия ограничений находится тот или иной регион страны.
Вести.Ru вчера в 13:14
Футбол
Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
Sport24.ru 19:21
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
Car.ru 02:00
Здоровье
Врач поразился изменениям у пациентов с коронавирусом
Работая с больными в течение полутора месяцев, врач заметил, что курильщики после заражения резко отказались от пагубной привычки.
Московский Комсомолец 15:21
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru 20:41
Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15