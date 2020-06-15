Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

Подробнее о событии

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Сельской ипотеке снова пересмотрели бюджет

Коммерсантъ01:00

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Волейбол

Украинский волейболист получит гражданство России

Газета.Ru 01:20
Общество

В России за сутки выявили 8 706 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения достигло 520 129, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 13 июня в 03:52
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
644
Общество

В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы

Пенза-Обзор 03:26
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Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

ТАСС 04:04
43
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
423
Здоровье

За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:46
1,2K
Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
626
Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Происшествия

В Саратове бывший Дом офицеров тушили полсотни пожарных

В Саратове на улице Соборной 12 июня горело 3-этажное здание областного Дома работников искусств.
Регион 64 03:43
Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 161 человек

По данным регионального оперштаба по нераспространению инфекции в крае, на 15 июня у 161 человека за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных составляет - 6 655 .
Kursk.com 04:00
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
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Театры

Российский драматический театр проведёт спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр проведёт спектакль в Minecraft. Покажут постановку «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П. Чехова.
Ferra 13 июня в 09:23
32
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Происшествия

В Волгограде подросток с взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,5K
Общество

В Башкирии разрешили не носить перчатки

Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
2
Футбол

Самба рассказал о расизме в России

Sport.ru вчера в 15:59
2
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Происшествия

В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя

Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51
96
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
2,8K
Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
2
Общество

На московских чиновников пожаловались в суд из-за штрафов по самоизоляции

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян объяснил, что речь идет о штрафах за нарушение самоизоляции, которые выписывала Московская автодорожная инспекция (МАДИ).
РБК 03:40
2
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