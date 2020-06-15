Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Правительство втрое увеличит финансирование «сельской ипотеки»

РБК01:03

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

Сельской ипотеке снова пересмотрели бюджет

Коммерсантъ01:00

На сельскую ипотеку под 3% годовых выделят еще два миллиарда рублей

Комсомольская правда01:00
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
1,5K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Военное положение ввели в Пекине из-за вспышки коронавируса на рынке

Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на оптовом рынке обнаружили коронавирус.
Псковское агентство информации вчера в 15:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru вчера в 18:59
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Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
8
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
7
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Политика

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Массовые протесты в Соединённых Штатах вспыхнули 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
Говорит Москва вчера в 05:31
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Политика

В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела

Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Общество

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
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Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 13 июня в 12:43
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Космос

«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора

Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
1
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 13 июня в 05:21
371
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
6
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
7,3K
Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
3K
Футбол

«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный тренер — о беспорядках в Англии

Спорт-Экспресс 01:15
Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения – привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Фигурное катание

Плющенко назначен тренером сборной России по фигурному катанию

78.ru 00:46
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК вчера в 17:52
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ 13 июня в 23:46
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