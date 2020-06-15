Экономика
ВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось
Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.РИА Новости01:05
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газета01:00
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Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество
Сбербанк открыл сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: в разделе "Ваша безопасность" на сайте банка можно проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров.
Ведомости 04:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
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ТАСС 04:04
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Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н 03:54
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Политика
В Киеве допросили Порошенко по делу о «госизмене» Януковича
Киев, 15 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Киевском апелляционном суде прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о «госизмене» беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщил 15 июня телеканал «Прямой».
REGNUM 05:08
Армия и оружие
В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
Общество
В России за сутки выявили 8 246 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 2 832 (34,3%) контактные и без клинических проявлений.
ИжевскИнфо.РУ 04:01
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Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
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Известия вчера в 12:00
Игры
Разработчики Little Devil Inside изменят модели персонажей из-за обвинений в расизме
Авторы Little Devil Inside исправят модели персонажей с красными губами и масками, которых ранее показали в трейлеры игры.
CyberSport.ru вчера в 07:08
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В Крыму полностью отменен режим самоизоляции
С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
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«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом
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Неизвестные устроили стрельбу на вечеринке школьников в США
В Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы.
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В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
Evo-rus.com 05:06