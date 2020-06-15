Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

Подробнее о событии

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Правительство РФ увеличит втрое финансирование сельской ипотеки

Интерфакс01:58
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество

Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество

Сбербанк открыл сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: в разделе "Ваша безопасность" на сайте банка можно проверить, принадлежит ли какой-либо номер телефона или сайт злоумышленникам.
Российская газета 05:08
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
207
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
804
Общество

ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров.
Ведомости 04:21
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
23
Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Здоровье

Еще 209 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н 03:54
27
Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,3K
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию против курдов в Ираке

РБК вчера в 19:43
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Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
309
Политика

В Киеве допросили Порошенко по делу о «госизмене» Януковича

Киев, 15 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Киевском апелляционном суде прошёл допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о «госизмене» беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщил 15 июня телеканал «Прямой».
REGNUM 05:08
Армия и оружие

В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград

В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
4
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,6K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
115
Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
3K
Общество

В России за сутки выявили 8 246 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 2 832 (34,3%) контактные и без клинических проявлений.
ИжевскИнфо.РУ 04:01
Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
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Игры

Разработчики Little Devil Inside изменят модели персонажей из-за обвинений в расизме

Авторы Little Devil Inside исправят модели персонажей с красными губами и масками, которых ранее показали в трейлеры игры.
CyberSport.ru вчера в 07:08
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Общество

В Крыму полностью отменен режим самоизоляции

С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Вести Крым 03:07
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Кино

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли

REGNUM 04:20
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
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Футбол

«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом

Vprognoze.ru 05:19
Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу на вечеринке школьников в США

В Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы.
Lenta.ru 05:20
Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

Evo-rus.com 05:06
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