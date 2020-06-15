Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

с чего всё началось

Государство выделит втрое больше средств на программу сельской ипотеки под 3%. Размер дополнительной субсидии составит 2 млрд руб. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщает «Российская газета».

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

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