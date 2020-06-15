Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

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Пришлись ко дворам

Российская газета10:05

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Правительство РФ втрое увеличит объем финансирования сельской ипотеки

Интерфакс01:58
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Кино

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли

REGNUM 04:20
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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
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Авто

Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей

Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 03:34
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru 08:57
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Здоровье

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Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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Общество

В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов.
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Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Общество

Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски

Metaratings 12:30
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Общество

Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня

Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Футбол

Николич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич попросил болельщиков поддержать команду, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 13:29
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Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 11:06
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Кино

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Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Lenta.ru 13:42
Футбол

Артета уверен, что «Арсенал» продлит контракт с Обамеянгом

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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

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Культура

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Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

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Против Навального возбудили дело о клевете

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Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
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Актриса Анна Банщикова показала результаты двухнедельного похудения

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