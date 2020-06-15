Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Правительство РФ втрое увеличит объем финансирования сельской ипотеки

Интерфакс01:58

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Космос

Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс

Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru 04:32
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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Общество

Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
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Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Более 80 тыс. человек стали донорами крови в Москве.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

На 400 млн рублей оштрафовали россиян за нарушение самоизоляции

По данным журналистов всего россиян оштрафовали на 407 000 000 рублей.
Live24 07:45
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что в Донбасс прибыли британские военные инструкторы для обучения украинских силовиков.
Газета.Ru 13 июня в 06:52
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Политика

Макрон не получал приглашение на парад Победы в Москве

«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад Победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», — приводит «РИА Новости» слова представителя.
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К петербургской больнице вызвали полицию из-за буйства родных умерших

REGNUM 07:53
Общество

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.
Интерфакс 07:30
Религия

В Екатеринбурге завершился суд над «духовником Поклонской»

REGNUM 07:51
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
Общество

Рязанские выпускники получили аттестаты

Вечерняя Рязань 08:15
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Политика

Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару

Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
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Общество

Кадыров приказал отбирать машины за длинные свадебные кортежи

Кавказский узел вчера в 05:35
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Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM вчера в 02:15
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Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Напомним, что главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня, 16 июня, на брифинге заявила о том, что рекомендовала продлить режим самоизоляции в регионе.
Блокнот Волгоград 08:40
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Футбол

«Локомотив» подпишет 18-летнего вингера из Узбекистана

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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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