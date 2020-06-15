Экономика
ВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.РИА Новости01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газета01:00
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Общество
В России выявили 25 тысяч нарушений продажи алкоголя
Большая часть нарушений была связана с несоблюдением правил торговли алкоголем (14 тысяч), на втором месте оказалось отсутствие лицензии (2,7 тысячи).
РЕН ТВ вчера в 19:07
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство
В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия вчера в 09:16
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 12 июня в 05:16
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
Группа поддержки Стерненко напала возле суда на журналистов
Группа поддержки бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, снова напала на журналистов интернет-издания блогера Анатолия Шария под Шевченковским судом в Киеве.
Украина.ру 04:48
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Единоборства
Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings вчера в 07:40
Культура
Уральская актриса Юлия Михалкова стала ведущей «Детского КВН» на СТС
Уральская актриса и телеведущая Юлия Михалкова стала соведущей «Детского КВН», нового проекта на телеканале СТС.
Уральский меридиан 04:57
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Общество
В Татарстане за сутки коронавирус выявлен у 44 человек
Всего с начала пандемии коронавируса в Татарстане болезнь выявлена у 3 958 человек. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.
Inkazan 04:08
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Армия и оружие
Канада вернет на Украину своих военных инструкторов
Канадские вооруженные силы вернут на Украину своих военных инструкторов, которые приостановили деятельность из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель военного ведомства Канады Ли Кэмпбелл, слова которого передает телеканал CBC.
Газета.Ru 04:26