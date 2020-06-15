Экономика

ВедомостиВедомостиПрограмма льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. м, отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости01:05

Подробнее о событии

Государство выделит втрое больше средств на сельскую ипотеку

РБК03:23

Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

ТАСС01:06

Сельской ипотеке снова пересмотрели бюджет

Коммерсантъ01:00

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Российская газета01:05

«Сельская ипотека» позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей

Известия01:02

Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»

Парламентская газета01:00

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

РИА Новости01:05
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
143
Общество

В России выявили 25 тысяч нарушений продажи алкоголя

Большая часть нарушений была связана с несоблюдением правил торговли алкоголем (14 тысяч), на втором месте оказалось отсутствие лицензии (2,7 тысячи).
РЕН ТВ вчера в 19:07
13
Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
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Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
21
Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
115
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство

В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
10
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
15
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
2,2K
Политика

Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия вчера в 09:16
9
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
112
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
40
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
143
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 12 июня в 05:16
1,2K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
3
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Происшествия

Группа поддержки Стерненко напала возле суда на журналистов

Группа поддержки бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, снова напала на журналистов интернет-издания блогера Анатолия Шария под Шевченковским судом в Киеве.
Украина.ру 04:48
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Происшествия

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
1
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
267
Единоборства

Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings вчера в 07:40
Культура

Уральская актриса Юлия Михалкова стала ведущей «Детского КВН» на СТС

Уральская актриса и телеведущая Юлия Михалкова стала соведущей «Детского КВН», нового проекта на телеканале СТС.
Уральский меридиан 04:57
2
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
424
Общество

В Роскачестве рассказали, как россиянам защититься от укусов клещей

RuNews24.ru 02:27
5
Общество

В Татарстане за сутки коронавирус выявлен у 44 человек

Всего с начала пандемии коронавируса в Татарстане болезнь выявлена у 3 958 человек. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.
Inkazan 04:08
35
Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
24
Происшествия

В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
5
Армия и оружие

Канада вернет на Украину своих военных инструкторов

Канадские вооруженные силы вернут на Украину своих военных инструкторов, которые приостановили деятельность из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель военного ведомства Канады Ли Кэмпбелл, слова которого передает телеканал CBC.
Газета.Ru 04:26
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