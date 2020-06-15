Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

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